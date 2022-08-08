我軍應對共軍演習低調有貓膩？美國眾議院議長裴洛西訪台觸怒中共，在台灣周圍海域展開多日實彈演習，但我軍低調應對、不發警報，引國人質疑。前立委郭正亮8日在《頭條開講》節目中分析，他認為美國在8月4日有介入做「危機溝通管理」，這點從總統蔡英文與美國國家安全顧問蘇利文口徑一致可看出；所以我軍會低調忍耐到讓所有人意外，而否認共機、共艦進入我領海領空，也不發防空警報，在這個邏輯上也說得通。

郭正亮表示，「我不認為中美會打啦！因為核大國...美國跟蘇聯也曾激烈對立過啊，但古巴危機後就沒有對峙過了，它們很清楚自己的紅線，它會打代理人戰爭，比如美國拱台灣去跟大陸發生衝突，這有可能；可是美國不會直接介入，就是說烏克蘭模式嘛！提供武器、提供軍情，烏克蘭不就是這樣？美國即使被抓到有介入，它也說是退役軍人啊，或說退休顧問之類的，它不會承認直接用現役軍人介入啦。」

「美國政治人物也很清楚這點，很多人只是做戲啦。」郭正亮說，「我們台灣也很多這種人啊，你會意外嗎？抗中保台喊得最響的那幾個立委，這次8月4日他在幹嘛？在教大家忍耐。所以，真正發生危機，才知道你真正的主張是什麼。」

主持人周玉琴提到外交部長吳釗燮要開國際記者會，郭正亮說，「因為危機解除了嘛！」周玉琴：「要呼籲大陸懸崖勒馬。」郭正亮：「這種話他講份量不夠，要蔡英文講；基本上就是因為危機解除了，他就可以講話了。」

郭正亮指出，「我坦白講是認為8月4日當天，甚至還包括8月5日，我認為美國有介入做危機溝通的管理，因為它認為很危險，所以它建議台灣也要克制啦。因為蔡英文臉書第一天8月4日講的調子，你不覺得跟蘇利文一模一樣？基調都一樣。美國是這樣的一個國家，它對於它能夠掌握的國家，它是做『武器管理』，到了危機的時候是做『戰場管理』，還有『危機溝通的管理』，它全部介入。」

「它跟我們聯繫的方式太多了啦！不然怎麼可能會忍耐成這個樣子？」郭正亮強調，「我們是低調到令大家感到意外，那當然也會引起很多人的不解，所以就要否認進入領海領空嘛，這個邏輯是一貫的，然後也不能夠發防空警報，你不覺得這幾個邏輯串起來，你就知道用意？」