女藝人吳婉君是八點檔的熟面孔，近來她投入《一家團圓》拍攝，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭，精湛演技獲得觀眾喜愛，戲外的她身材性感火辣，常透過社群平台分享近況，和粉絲們互動，近日她分享一組訓練照，運動Bra開好幾個洞，辣到網友受不了。

藝人吳婉君今（8）日在社群平台分享自己參加活動，跟著老師一起運動，她激勵自己「真的不能太久沒運動，肌肉都鬆懈了！不能再偷懶了啦～」並興奮提到活動的設備：「虧我一開始戴上耳麥時還自以爲唱跳歌手⋯⋯結果光是跳個暖身跟初階就累得我不要不要，還妄想可以參加乘風破浪第18季，這一唱跳我看直接去18層地獄了。」

吳婉君曬出現場照，她戴著耳麥，妝容精緻甜美，看起來真的有模有樣，頗有唱跳歌手的架式，吳婉君穿著紅色運動Bra，中間設計開了好幾個洞，透出雪白事業線，東西半球渾圓曲線全被看光，傲人美胸讓網友大飽眼福，她更彎起手臂秀肌肉，照片中吳婉君的手臂線條非常緊實，能看出平常有在訓練，小腹沒有一絲贅肉，她自嘲：「唱跳不了但健壯是真的」。

不少粉絲回應：「有一種健康教練的架式」、「服裝太遐想啦」、「女生有點壯才好看」、「這叫我眼睛要放哪裡」、「耳mic掛上去好像真的有這麼回事，所以這是在為演唱會做準備囉」吳婉君樂回：「是不是好像很有那麼一回事，結果只能做做樣子⋯⋯實力不允許。」