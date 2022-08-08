位在嘉義民雄的民營電廠嘉惠電力，去年7月完成第二期計畫，多出51萬瓩容量。(圖／王玉樹攝)

嘉惠電廠複循環機組。(圖／王玉樹攝)

位在嘉義民雄的民營電廠嘉惠電力，去年7月完成第二期計畫，投入解決電力吃緊問題。而看準國內長期缺電商機，將再規畫三期計畫。在嘉義擇地蓋容量更大的百萬瓩燃氣機組，年底就要向環保署掛件環評，拚2027到2028年商轉，要搶台電第四波民營電廠招標名額。

台電目前正啟動第四波IPP燃氣機組採購，從2024到2027年要採購高達620萬瓩容量，可是目前僅有森霸電力、中佳電力2家共得標171萬瓩，也就是還有許多容量需求空間。

看準這波缺電商機，亞泥集團旗下嘉惠電力瞄準第三期擴建，總經理陳廣泰非常肯定的說：「絕對有意向」。由於現有民雄原址已滿，嘉惠已另尋嘉義其他土地，三期預計增建容量高達100萬到110萬瓩，投資金額遠在一、二期之上，鐵定超過200億。

嘉惠表示，年底就會先向環保署掛件環評，提前部署，會爭取參加台電這波民營電廠招標案。以工期5到6年來說，預計2027年到2028年可完工發電。可是過程必須考量兩大因素，一是天然氣管線設置，一是輸配電纜鋪設，要怎麼拉都還要討論。

嘉惠電廠是在前總統李登輝時代，政府面臨電力不足開放一波民營電廠申設時，獲准在1995年成立，2003年正式商轉。2018年又提出二期計畫，獲台電購售電合約，2021年7月完工併聯。

一廠投資金額141億，容量有70萬瓩，二廠投資105億，容量為51萬瓩，兩期合計121萬瓩，占全台供電系統2.7％左右。去年嘉惠一廠營收85億，今年則看好一廠帶進92億、二廠60億，總共可有152億營收。

陳廣泰表示，一廠發電時間為早上8點半到晚上10點，二廠則是24小時都接受台電調度，因應白天太陽光電風電擴大，燃氣改為夜間調度救援為主。

至於近期油氣煤燃料漲翻天，嘉惠表示合約條件無法跟台電重談。不過此事對電價調漲不足的台電影響較大，嘉惠因有購售電合約保障，收費可隨燃料價格浮動影響較小。但因中油天然氣價格是即時反應調整，一廠仍會因此少賺5000萬。