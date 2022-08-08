福貞-KY（8411）8日公布自結7月合併營收8.7億元，月增17.27％、年增27.6％，創近五年單月次高。福貞指出，由於氣候高溫炎熱，推升飲料需求明顯拉高，加上先前中國大陸封城造成物流降載的影響已淡化，產品出貨重返成長軌道，預期下半年營運表現可望加溫，下半年營運將會優於上半年。

福貞表示，今年夏季旺季效應，從6月已逐漸顯現，6月底品牌飲料客戶陸續推出新品上市，更加大旺季效應力道。尤其，7月極端高溫氣候，在疫情、封城等干擾因素逐漸退去後，消費市場出現明顯反彈，進而推升7月合併營收，創近五年單月次高。按照往年經驗，第四季因農曆年前備貨需求，是傳統最旺季，預期今年還可見挑戰單月營收新高機會。

福貞指出，中國大陸各廠今年上半年受到當地消費力減弱，及去年高基期影響，致使業績與去年同期相較減少，但自7月起已重返年成長軌道。尤其，上半年出貨表現較弱的部分飲料品項，受惠今夏各地普遍高溫，帶動清涼飲品的需求明顯成長，同步帶動兩片式鋁罐與充填業績，亦催生啤酒客戶訂單放量，隨著客戶依產品進行促銷活動展開，銷量亦有提升。

在中國大陸飲料及啤酒市場需求，都已見回溫，加上公司主要生產基地，都配合客戶搶攻二、三線城市而籌設，仍屬於高成長期市場，預期上半年受疫情封城所影響的出貨量，下半年起可望補上，加上山東廠新產線可望於第三季正式量產，福貞預期今年中國地區業績，較去年應仍可保持增長。

福貞今年初併入的新竹廠，過去三年合併營收，均保持在9億～11億元之間，今年則有機會突破，除亦因夏季高溫飲料需求暢旺，新竹廠新推出纖體罐產品，已獲得多家知名飲料大廠採用，將扮演主要成長動能，預期全年纖體罐占新竹廠營收比重，可望超過1成，且在其他飲料品牌廠商陸續跟進下，明年的成長性，應會更高。

福貞對下半年營運審慎樂觀，公司預期今年的高溫現象，將使啤酒與飲料的銷售延續7月表現。緊接著，中秋節是蛋白飲品旺季，第四季又是傳統最旺季，因此，公司維持全年雙位數成長目標不變。