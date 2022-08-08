巧新（1563）8日公布今年上半年合併營收33.4億元，年減11.81％，且受到疫情蔓延、俄烏戰爭、車用晶片短缺等影響品牌車廠生產排程與拉貨力道，加上運費居高不下，影響獲利，但受惠新台幣兌美元貶值，上半年稅後純益3.38億元，年增197.32％，EPS為1.73元，高於去年同期0.58元，直逼2021全年EPS 1.75元。

巧新8日也公布自結7月合併營收4.8億元，月減5.7％、年減20.51％，累計今年前七月合併營收38.21億元，年減13.01％。

展望2022年下半年，雖7、8月為汽車產業傳統暑休淡季，然9月有機會隨著品牌車廠火力全開，衝刺下半年銷售表現，將有望創造公司客製化輪圈下半年出貨量，優於上半年，且全年出貨量仍朝年增率正成長的目標前進。

巧新分析，主要客戶日前都已針對明年新車款進行討論，良好的訂單能見度，將帶動巧新三大生產基地產能稼動率提升。當然，巧新仍持續優化產品結構、改善製程效率，及拉升再生鋁圈出貨量等重要策略實施，以期朝今年全年營運逆勢遞出一張亮麗的成績單。

巧新除權息基準日訂為8月15日，除權息交易日為8月9日，停止普通股股票過戶期間，自8月11日起至8月15日止。巧新2021年決議配發每股股利2元（含現金股利及股票股利各1元），9月8日發放現金股利。

巧新表示，儘管接下來部分品牌車廠的新車款的底盤懸吊件訂單，因新車款延遲推出，而有部分訂單遞延情形；另近期原物料價格波動，也影響客戶需求，但主要客戶包括Mercedes-Benz、JLR及Porsche等車廠，日前都已針對明年新車款進行討論，良好的訂單能見度，將帶動公司旗下三大生產基地產能稼動率提升。