全球通膨居高不下，各國陸續升息對抗高通膨，消費者購買力受阻減弱，加上全球疫情反覆，衝擊石化行情價量疲軟，油品煉油價差也從歷史高檔大幅拉回整理，台塑四寶預期第三季營收恐較第二季走弱、下滑，營運謹慎因應。

台塑化認為，部分利比亞油田開始復工，利比亞原油出口從40萬桶/日恢復至100萬桶/日，且全球煉廠逐漸進入檢修期，原油需求減少，加上產油國供給持續增加，將使原油庫存逐步建立，預期8月油價維持弱勢，但下旬大西洋颶風活動可能增加，提供油價下檔有所支撐。

台塑董事長林健男表示，雖然俄羅斯宣布減少對歐洲天然氣供應，歐洲石化同業因能源成本高漲，面臨減產壓力，預期進入冬季將更加嚴重，有利亞洲石化業者銷售；不過，高通膨導致終端需求大幅萎縮，石化市場面臨終端產品「消費趨緩、去化庫存」壓力，第三季石化景氣恐旺季不旺。在價、量齊跌情況下，第三季營收趨緩，惟有62億元現金股利挹注，稍可彌補本業利益下滑。

南亞董事長吳嘉昭指出，8月預計有伺服器及車用載板訂單支撐，電子材料及載板營運動能略增，營收將較7月略增。雖然電子材料/產品因第二季大陸封城，影響交運，基期較低及高階材料需求支撐下，營收略增，但部份化工產品價格已觸及成本線，將視市況實施減停產因應，聚酯產品也因美國消費動能減弱，服飾品牌進入季節交替淡季，預計第三季營收略減。

台化預估8月營收將比7月下修，但因市場稍微回溫，銷量或可小增，第三季營收仍維持量、價皆比第二季下滑看法。

台化董事長洪福源說，市場近日有些轉折，下游心態略為修正，聚酯纖維終端客戶進行一定程度備貨，產銷率轉好。塑料業者虧損已減產因應，低價促使下游少量開始備貨，市況也稍見築底曙光。

台塑化總經理曹明認為，近期歐洲煉廠事故頻傳，且9月為歐洲煉廠密集檢修期，柴油供給依然緊張；汽油價差逐漸下跌，9月起亞洲煉廠進入密集檢修期，或可支撐汽油價差。

石化下游需求受中國清零政策及高庫存影響而疲弱，短期較難恢復，惟亞洲輕裂廠皆因毛利受到壓縮進一步降量運轉或提前進行定檢計畫，近期價格止跌回穩。