有「台灣金牌經紀人」之稱的宋文善，入行近40年，曾帶過鄧麗君、鳳飛飛、劉文正、蔡琴、費玉清等藝人，「小虎隊」更是他一手捧紅的；不過近幾年他身體欠安，上月中旬還發文透露血壓過高、眼球神經破裂出血，未料事隔20多天驚傳病逝，享壽67歲，微博已有少許人留言悼念。

根據《蘋果新聞網》報導，宋文善7月31日病逝，已有圈內人收到訃聞。

曾被宋文善提攜的蘇有朋，今晚聽聞噩耗後透過公司表示：「很難過，一路走好。得知此消息已請公司代表送花致意。」

事實上，宋文善7月16日才在微博貼出眼球充血的驚悚照，表示昨掛急診時，眼科主治醫生雖說問題不大，但是血壓將近190，導致眼球神經破裂、進而出血，不需吃藥、打針、點眼藥水，只要十幾天就會好，但囑咐他要先停止服用阿司匹林，調高每天必吃的高血壓藥的用量。

宋文善帶過很多藝人，圖為他跟李威、林佑威合照。（圖／微博@宋文善）

宋文善7月16日才發文透露血壓過高。（圖／微博@宋文善）

當時很多網友都留言祝福他早日康復，宋文善也親民地回覆：「非常謝謝關心呀」，並答應會好好吃高血壓的藥，想不到才過沒多久，就傳出宋文善病逝的噩耗，令許多網友訝異不已，紛紛留言悼念：「宋老師，一路走好」、「感謝您為我們培養了那麼多優秀的開麗族偶像」、「希望天堂沒有病痛」。