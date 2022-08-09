台北市第24期疫苗接種預約平台將在8月9日、10日開放，提供BNT、莫德納、Novavax、高端等疫苗；預計在8月15日至21日接種。
北市衛生局表示，疫苗接種預約平台第24期將於8月9日、10日開放預約，預約時間由原本的上午9點至下午5點，延長至上午9點至晚上9點，方便民眾預約。
衛生局指出，第24期疫苗平台提供幼兒莫德納、莫德納、輝瑞兒童疫苗、BNT、Novavax、高端、AZ等疫苗，民眾可接種一、二劑、追加劑、第二次追加劑，預計8月15日至21日接種。
台北市第24期疫苗接種預約平台將在8月9日、10日開放，提供BNT、莫德納、Novavax、高端等疫苗；預計在8月15日至21日接種。
北市衛生局表示，疫苗接種預約平台第24期將於8月9日、10日開放預約，預約時間由原本的上午9點至下午5點，延長至上午9點至晚上9點，方便民眾預約。
衛生局指出，第24期疫苗平台提供幼兒莫德納、莫德納、輝瑞兒童疫苗、BNT、Novavax、高端、AZ等疫苗，民眾可接種一、二劑、追加劑、第二次追加劑，預計8月15日至21日接種。
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