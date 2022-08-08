依財政部近期公布的新版稅籍登記規則及會計帳簿憑證辦法，「網路版市招」將於2023年元旦上路，輔導期為4個月，也就是既有的7萬多家網路銷售營業人到2023年4月底前未掛統編免罰，但2023年5月後就會開罰。

商家在社群媒體、代購網銷售貨物，任何商品都必須附上統一編號、名稱。財政部指出，若商家未檢附，國稅局將認定涉及逃漏稅並查核銷售額資料。

依財政部「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」規定，自2023年起，我國電商平台如架構網站、APP等提供店家線上銷售者，平台業者皆有義務幫所有店家保存交易紀錄，以供國稅局查核、勾稽。

另財政部同時預告修正的「稅籍登記規則」也規定，自2023年起，商家在社群媒體、代購網銷售貨物，任何商品都必須附上統一編號、商家名，也需註冊IP網域名稱等，等於網路版的營業登記或稱為市招。

揭露統一編號等於掛上「網路版市招」。官員指出，未來網路商家銷售貨物卻未揭露或未辦理稅籍登記，等同實體商家賣東西卻沒有標示統一編號，不僅會被國稅局裁罰，民眾也可合理懷疑為逃漏稅並檢舉。

財政部原規畫兩大辦法自2022年3月上路，惟我國各電商平台與政府資料技術介接尚有難題，如財部稅籍資料與經部商業司的商號登記資料仍無法介接，因此網路版市招只能延後至2023年上路，同時也提供網路賣家四個月輔導期，提高租稅友善性。

台北國稅局也提醒網拍賣家，只要網路賣家單月貨物銷售額達到8萬元或勞務4萬元，必須依法向國稅局申請稅籍登記。

近年國稅局仍定期檢視網路交易案件，查核各臉書購物社團、團購網等交易人，每年大概抓到約上百家未登記稅籍網路賣家。