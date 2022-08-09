劉男原定降落於頭城外澳沙灘，卻疑似因為風太大被吹離既定路徑。（吳佩蓉攝）

今早從宜蘭縣北宜公路61公里處起飛的62歲劉姓飛行傘教練，和同行友人原定降落於頭城外澳沙灘，卻疑似因為風太大，偏離原先路徑還一度失聯，所幸警方下午順利聯絡，並確定劉男迫降於新北市坪林區漁光里山上。新北消防人員晚間7時許順利尋獲，並引導至登山口，確定劉男無明顯外傷。

據了解，劉男住在台北市，是宜蘭縣飛行運動飛傘協會成員，今上午10時30分和3名友人從宜蘭縣北宜公路61公里處起飛，原定降落在頭城外澳沙灘，但友人11時30分未見劉男降落，且聯繫不上，趕緊報警。

搜救人員第一時間以為劉男降落至頭城九股山山區，隨即前往搜尋，直至劉男下午3時許撥電話給友人報平安，警方才得知他迫降於漁光里山區附近，意識清楚無受傷。

新北消防局下午4時許接獲轉報後，出動1中隊及雪山、坪林2分隊共11名消防人員前往救援，於晚間6時左右抵達登山口，開始徒步搜救。晚間7時40分，順利接觸無法自行離開山區的劉男，1小時15分後將其引導至登山口。

警消表示，劉男被發現時無明顯外傷，拒絕送醫，詳情事發原因仍待進一步釐清。