德國正面臨最嚴重的能源危機，核能反而成了最穩定而不可失去的能源，但是到今年年底，最後3座反應爐的法定運轉時間正式到期，因此德國政府必須趕緊做出決定，是否要拉長核能的役期。原本擔心民眾不支持，但是出乎意料的是，多數德國民眾傾向同意核電廠繼續運轉，堅持核電廠屆齡退役的只有15%。

世界核能新聞(WNN)報導， ARD德國趨勢(ARD-DeutschlandTrend) 的一項調查發現，41%的受訪者表示，他們支持待退的核電機組再延長運轉幾個月，而另外41% 的受訪者更表直接表態「德國應繼續使用核能」；只有15%的受訪者堅持認為，應該按照德國原本的核能淘汰政策，到期的反應爐就要在今年年底關閉。

調查發現，即使反對核電的綠黨支持者中，也只有31%的人堅定的認為必須廢核，而61%的綠黨支持者則同意核電廠再延長幾個月，另外7%的綠黨支持者，轉向支持長期使用核能。

這項民意調查有1313份有效參與者，調查時間是8月 1日~3 日，以電話訪問為主。

幾乎在同時，明鏡線上(Der Spiegel)委託民調機構 Civey，也進行核能是否延役的調查， 78%的受訪者支持德國最後3座反應爐至少運轉到2023年的夏天，即使是綠黨的支持者中，有過半數的人同這個方案。

這項民調是在8月2日至3日，由網路上對大約5000人進行抽樣調查，67%的受訪者讚成反應爐再運行5年；只有27%的受訪者明確拒絕。

不過，這不意味著德國完全走向擁核，更像是「緩廢核」，因為當被問及德國是否應該建造新的核電廠時，仍有52%的人表態反對，然而，也有41%的受訪者贊成。

德國的廢核之路，與2011年的日本福島核災有關，當時的梅克爾政府決定最遲在 2022 年底前逐步停止使用核電，為落實這項政策，2011年8月起開始修正，《德國核電法》，之後逐漸關閉8座核電廠，如今只剩3座反應爐在運轉，也將於今年年底關閉。

然而就在上星期，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，為了確保電力供應，最後3座運行中的反應爐應該在明年保持可運作的狀態，避免突然的電力空缺。兩項民意調查也顯示，大多數德國民眾贊成這一方案。