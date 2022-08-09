日本防衛大臣岸信夫今天透露，日本自衛隊前陣子參加多國海上訓練─環太平洋軍事演習（RIMPAC）時，首度進行了日本安全保障相關法所記載的「存亡危機事態」演訓。

日本共同社報導，環太平洋軍演由美國海軍主導，是全球規模最大的海上演習，今年6月29日至8月4日舉行，日本、澳洲、印度等共26國參加。日本派出海上自衛隊的準航空母艦「出雲號」護衛艦及「高波號」護衛艦，陸上自衛隊也參與。

岸信夫今天在內閣會議後的例行記者會上說，日本海上自衛隊這次在參與環太平演習時，假想安全保障相關法所記載的「存亡危機事態」進行訓練。這是自衛隊首度在環太平洋演習想定「存亡危機事態」進行訓練，訓練從7月29日起到8月3日為止。

有日媒指出，鑑於中國升高軍事威脅，台海局勢持續緊張，岸信夫可能是想藉由公布此事，以對中國展現震懾力。

岸信夫說，自衛隊至今都基於安全保障相關法，完成各項任務，將持續參加這類的演訓，有效運用相關法令，為因應各種事態做好萬全的準備。至於這場假想「存亡危機事態」的訓練內容，他表示不便透露。

日本國會2015年通過安全保障相關法的立法，危機等級僅次於「武力攻擊事態」的「存亡危機事態」是指與日本關係密切的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」。若符合沒其他適當手段等的「武力行使的三大條件」的話，日本自衛隊可行使有限度的集體自衛權。