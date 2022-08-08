受惠於產能擴增有成、訂單充沛飽滿，加上品牌客戶強勁拉貨動能，鈺齊-KY（9802）8日公布自結7月合併營收20.91億元，年增79.37％，不僅創單月次高，也創連續17個月營收呈現年增走勢；今年前七月合併營收達128.18億元，年增58.99％，更超越2018年以前的各全年度合併營收。

鈺齊說，若以新台幣計價，2022年前七月合併營收達128.18億元，直追2019全年合併營收128.42億元；但若以美元計算，鈺齊今年前七月合併營收4.43億美元，提前超過2019全年合併營收4.15億美元。

鈺齊表示，集團的單月營收表現，在疫情發生前，過往出貨高峰的單月營收表現，尚難以跨越15億元的門檻，但自2021年度下半年度以來，單月營收頻創新高。鈺齊說，6月合併營收，更因5月的遞延出貨，及7月鞋品提早於6月拉貨，一舉跳升至27億元大關。

鈺齊指出，再進一步觀察季營收表現，2021年第三季合併營收正式突破40億元之前，歷年單季合併營收不曾大於35億元，但在全體員工持續努力精進下，2021年第四季及2022年第一季合併營收皆可達45億元水準。

鈺齊今年秋冬鞋款出貨期的2022年第二季，單季營收更一舉攀升至62億元。展望未來，集團產銷營運規模已更上一階，也將更為穩健扎實。

綜觀鈺齊集團單月營收，年增會比月增，更具檢視實質意義，因為在「營收認列」與「生產總量」之間，總會受到客戶指定交期，及船期出口安排等諸多因素所影響，而會造成當月實際產量與營收認列的時間差。因此，檢視季營收整體表現，會比單看月營收數據，更能有效判斷營運全貌。

疫情前，鈺齊第三季的秋冬鞋款出貨高峰，皆是落於7月，然因今年以來，因上游材料供應鏈，仍然無法完全正常平順，加上訂單飽滿充沛，仍需加緊排入量產排程，因此，公司今年下半年未來數月份的生產排程目標，皆會大於7月。

鈺齊第三季的接單排產總額，將優於第二季，而今年秋冬鞋款的出貨高峰，也將會延續至8、9月，甚至是10月。鈺齊透露，雖未來數月營運，屬於季節交替的傳統淡季，但將會呈現淡季不淡的趨勢，而集團營運規模，也將可望逐季拉升，讓公司中長期營運成長動能，強勁樂觀可期。