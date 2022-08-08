鬼月到來鬼門開，離奇事件恐怕會在這個月不斷發生。一名爸爸就表示，7日自己載著一家大小從國道3號下霧峰交流道，期間驚見一台「非服務時間」但滿滿是人的公車，之後他被超車時瞄了一眼，沒想到公車裡除了司機以外都沒有人！

原PO在臉書社團「靈異公社」發文表示，當天他載著全家人到彰化岳父家慶祝父親節，晚飯後原PO開車走國道3號下霧峰交流道，交流道有兩條道路會車，左邊台74往太平、右邊往霧峰，剛好有一台開得很快的公車超車，「整台公車滿滿都是人，滿到人都擠到公車裡（的）車燈」，讓他漸起疑惑。

這時原PO從後方看到公車的LED燈顯示「非服務時間」，心中警鐘大響，「非服務時間是不會載人的啊！」雖然他再次超車後確認公車裡都是人，不過最後在下交流道的紅綠燈前，他兩度被公車超車時再看了一眼，「裡面除了司機，一個人都沒有！」

對此，許多網友紛紛回應，「霧峰當年是災區吧…也許是要回家（？）看過類似故事，通常公車會經過福地」、「這⋯⋯真的蠻可怕的」、「飄飄搭便車吧！」、「我當初也有在公車上經歷過靈異現象！能相信你講的，可能那時候你的磁場很接近祂們，但一次也接近太多位」。