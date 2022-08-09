我軍戰力短板，一次演習全現形？共軍多日圍繞台灣周邊海域演習，國軍相對低調但仍有零星折衝，其間還發生馬祖東引火燒山意外。前海軍艦長呂禮詩8日在《正常發揮》節目中指出，東引有雄二、天弓及雷霆2000，重要性絕不下於金門；但我軍戰力短板卻在無人機科技，無論攔截敵機或對敵偵蒐都明顯落於下風。

呂禮詩說，「談到無人機的問題，今年2月5日有一架傳聞是運12，不過我到現在還是不相信，運12運輸機穿越到東引上空；東引為什麼重要？它為什麼不去飛南竿、北竿、莒光？因為東引什麼都有！什麼叫東引什麼都有？東引又有雄二，又有天弓，還有雷霆2000，東引什麼都有。包含金門都...有，但不完全，可是東引什麼都有，國之北疆嘛！所以它們一直盯著東引，現在則開始盯著金門。」

呂禮詩說，「打這個信號彈就是『啊我有發現啊，不要再說我沒看到啦，不要說我們雷達使用模式不當』，但是我第一時間就說『像陸地版的熱焰彈』」，呂拿手板指出新聞標題說，「為什麼？因為美國聯邦總署的飛航人員手冊就是這樣用的」，他又拿出圖板解釋：「因為人家是飛機，你要進行驅離的時候，第一個階段你要識別，識別的時候，你要從500尺以下往上飛，你不可能從上面突然往下飛。」

「然後咧？有看到這個小火花？這就是熱焰彈。」呂禮詩指出，「打熱焰彈之外，它還要求你擺動機翼，告訴這個被驅離的飛機『你要往哪飛』，你就應該往哪飛。講到無人機，這又是另外一個短板了，什麼短板？台灣的短板，為什麼？3年前的航太展，中科院告訴我們，『我們馬上就要進行騰雲2.0的試飛，騰雲2.0跟騰雲1.0完全不一樣！』結果3年過了，我們看到什麼？騰雲根本就只是空中樓閣，你們每次都是這樣。」

呂禮詩秀出熱焰彈追蹤飛機模式示意圖。（圖／取自《正常發揮》）

呂禮詩強調，「海艦二曾說『我們有重大突破！』那年是1999年，我記得很熟，因為是我女兒出生，到現在我女兒23歲，它用的還是艦二飛彈原來就有的基礎！它原來就有這個能力，它不是發展什麼新東西啊。所以現在你要打熱焰彈，要趕跑這些無人機，那我們自己有什麼無人機？現在連山東艦上都已經有無人機了，這無人機可以飛多遠？不遠，200公里，什麼概念？你沒有的概念，你就是沒有。」

「問題是，以現在解放軍對周遭空域的了解，它不需要。」呂禮詩說，「為什麼這個航空母艦要？因為航空母艦要成為攔水海軍吶，所以它需要。然後有人說我們銳鳶好棒棒，銳鳶飛來飛去，對不起喔，我一定要講實話，銳鳶上次說它們接近到AGI-851這艘情報船，拍了這張照片，我不客氣地講：是它讓你去的，它為什麼讓你去？它要截收你全部的電子參數！」