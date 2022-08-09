多年友情實屬難得，但也可能一夕變調。一名網友上網抒發，有位朋友最近要進到科技業當工程師，但在聚會言談間卻開始數落其他人薪水、孝親費太少，讓他開始對這位朋友感到不悅，對話內容引發熱議，很多人則建議快放生吧。

原PO在PTT發文表示，有個朋友即將碩士畢業，將進入科技業當工程師，薪資比文組多很多，一開始是很替他開心的，但對方開始詢問其他人收入跟支出狀況後，就會脫口而出「你存那麼少喔」、「阿你都不用給孝親費喔」、「什麼時候要離職，來科技業好賺啦」、「XXX職業就是垃圾，可憐領那麼少還做的跟狗一樣」等話語，讓人聽了很刺耳。

加上工程師朋友對女友言聽計從的作風，讓原PO有點忍受不了，「不過是認識很久的朋友了，也捨不得就這樣斷聯」，感慨已經沒辦法回到以前那種說走就走的純真友誼。

貼文也引起網友們共鳴，紛紛留言「剛進科技業的人都會這樣，這狀態會維持3~4年」、「會這樣的人過幾年還是這樣，建議直接斷絕往來」、「價值觀越來越不同，建議慢慢遠離」、「就是虛榮心很強、心智年齡不高的人」、「會講這種話讓人很不舒服，每個人生階段都會過濾掉一些朋友，也可能認識新的人，好好珍惜現存的朋友就好」。

還有過來人也分享自身遭遇，認為是人品問題，「自己也在科技業，身邊科技業有些同學真的也是這樣，出去總圍繞在工作賺多少，久了就聯絡頻率變少了」、「你了解科技業的生態就知道了，他在科技業比不過別人，當然只能踩你文組」、「是人品問題，不用戰文理組。我先生在科技業，他的同事在他面前也超跩，探究原因就是人品差加上其實自卑或內心空虛吧」。