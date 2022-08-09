警政署7日晚間11時發出新聞稿，針對有關媒體報導「補足台北市政府警察局警力需求」議題，做出回應。警政署人事室指出，地方警力預算是由地方政府負責編列，地方政府有編足所需警力的預算員額，警政署自然會就警大、警專畢業生與特考結業生及現職人員統調作業，相關作業會參考各機關預算員額的缺額比率，兼顧現職同仁請調及畢業生分發，按比例依序補足，同時平衡員警年齡，因應治安需要調整。

各縣市的警消員額，近日成為選舉攻防話題之一。民進黨台北市長參選人陳時中日前曾宣稱，要將警消人力補足。國民黨台北市議員陳重文8日在議會質疑，假使陳時中真的選上台北市長，補齊警消的員額，是否為市府職權？但台北市警局長楊源明、台北市消防局長吳俊鴻都直言，決定權屬於中央政府，台北市政府無法決定。

對此，警政署人事室深夜回應表示，現有缺額的派補須配合官警兩校學（員）生的畢（結）業分發期程，並非有缺而不派補；本年預計於10月考試放榜分發，以充實警力。