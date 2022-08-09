喜歡運彩的朋友們一定都知道，不論買的是哪一種玩法，有沒有中獎都跟比賽的得分有直接的關係，因此投注前事先掌握球隊的得分紀錄可以說是相當的重要，今天我們就從美國職棒大聯盟(MLB)球隊的平均得分來看運彩的幾個重要玩法。

從MLB球隊得分情形看運彩投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

我們先從MLB本季每場平均得分排名的前10名來看，最高的是道奇的5.18分，其次是洋基的5.14分，第3則是大都會的4.97分，就算是排名第10的藍鳥也有4.68分，前10名的平均得分都相當接近；接著我們再從平均得分排名倒數的10名來看，最差的是老虎的2.87分，其次是運動家的3.09分，倒數第三的則是海盜3.67分，從排名第26水手以後的平均得分皆少於4分。

MLB得分排名前10名統計表

MLB得分排名後10名統計表

有了這樣的得分統計，大家在投注運彩「不讓分」、「讓分」、「大小」及「主、客大小」等玩法時就可以加以參考，首先就是「不讓分」玩法可以直接看2隊的每場平均得分高低，來做決定；「讓分」玩法則是就其中一隊的平均得分加計讓分數後，來做決定；至於「大小」玩法只要將兩隊的平均得分相加和運彩開出的大小值做一個比較，就可以做決定；同樣地「主、客大小」玩法可以單就主隊或客隊的平均得分直接與運彩開出的大小值相比，就可以方便做出決定。當然除了得分值以外，每次投注前也要留意該場比賽的先發投手、後援投手以及球隊打擊的近況等，有助於提升投注中獎的機率，提供大家參考。