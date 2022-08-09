台積電為全球晶圓代工龍頭，其先進製程技術領先業界，因此在近期台海關係升溫的狀態下，全球都關心台積電的角色與態度。有歐洲半導體專家呼籲歐盟應該要趕快將台積電邀請到歐洲設廠，降低地緣政治的風險，且歐洲有談判空間，因為晶圓代工的關鍵設備在荷蘭企業艾司摩爾（ASML）手上。

Politico於5日報導，去年歐盟從台灣進口的機械與電子產品佔整體的6成，其中歐盟對台灣半導體的依賴程度越來越高，因此必須高度關注台海動態，以維持供應鏈的順暢度。

安謀（ARM）共同創辦人、知名投資家Hermann Hauser表示，「世界上只有兩家公司能夠生產5奈米晶片，那就是台積電和三星，而台積電完全取得領導地位，我們非常依賴他們。」

Hermann Hauser認為，即使處在危機之中，歐盟還是擁有討價還價的空間，「如果沒有艾司摩爾的機器，世界上沒有人能生產5奈米晶片，這是我們談判的優勢。」

Hermann Hauser呼籲政府需要花更大的心力邀請台積電設廠，「不幸的是我們似乎正在與英特爾合作，而他們沒有這些技術，我們需要跟台積電、三星合作，我非常不明白為何我們沒有跟台積電、三星認真的討論。」

今年2月歐盟通過430億歐元（約新台幣1.6兆）的晶片計畫，用來補助願意在歐洲設廠的半導體企業，然而這並不是一件容易的事情，不僅耗費資金也需要花費相當長的時間溝通。

不具名的歐盟官員坦言，「半導體產業是資本、知識密集型的產業，且技術發展相當快速，而晶片生產是一個相當複雜且全球性的供應鏈，而在這些過程中的某些環節確實過於集中。」