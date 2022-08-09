美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發台海緊張情勢升溫，外界憂心，若是台灣晶片產業受到北京政府打壓，將會出現斷鏈現象，有大陸專家則建議，在大陸賣的手機，其使用國產晶片比例應該至少達到30%，否則應該加稅最高到400%，以加速往半導體自給自足的目標邁進。

綜合陸媒報導，大陸閩江學院閩都學者特聘教授曹海濤在鳳凰網財經訪談節目《封面直播》中指出，呼籲在大陸賣的手機，必須要使用大陸國產晶片比例達到30%，如果沒有達到就課稅，用的比例越低收的稅就越重，建議最高到400%。

曹海濤進一步說明，建議大陸手機使用國產晶片，目的是為了培養大陸市場，因為有市場才有收入，有收入才有研發投入，不然的話，就會永遠在後面受制於人。

北京在2015年發布「大陸製造2025」計畫，其中一項目標是半導體自給率，從不到10%的情況下逐步提昇，在2020年達到40%，並於2025年自給率來到70%。但根據研調機構IC Insights調查，大陸2020年半導體自製率僅16%，扣除在當地投資設廠的外商如台積電、三星與SK海力士等，此比例更不到10%。