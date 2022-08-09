VW Arteon車系可說是品牌有史以來最帥的旗艦，不僅提供四門轎跑Fastback，還有五門獵跑Shooting Brake的選擇，2022年式Arteon 430 TSI R-Line Performance雙車型到港，搭載全新2.0L EA888 evo4動力核心，擁有280ps/40.8kgm最大動力輸出，搭配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，直逼R系列終極性能車款。

有別於一般的房車格局，Arteon 430 TSI R-Line Performance跳脫傳統設計，以優美的線條自車頭躍起，經過車頂向後滑落，最後在車尾擾流板微微揚起，自引蓋起至車側一道環繞車身的腰線，勾勒出俐落且具有運動感的外型，再加上R-Line專屬外觀套件，更顯霸氣。

極具現代感的數位化座艙，完美營造精緻質感。（陳大任攝）

Arteon 430 TSI R-Line Performance不僅擁有跑格化外型，原本563L行李廂容積還可藉由傾倒後座椅背的方式一舉擴大至1557L，後座中央可單獨打開的置物孔，能置放細長如球桿、釣具等物品，展現多樣化的車室空間與載物機能。

特別的是，Arteon 430 TSI的3D橫柵式水箱護罩以VW廠徽為中心，延伸兩道鍍鉻飾條，並融和高質感LED雙頭燈，而且標配IQ. LIGHT智慧燈組，可透過DLA動態頭燈自動切換功能，讓遠光燈局部進行動態遮蔽，避免造成前車以及對向來車之眩光，提供駕駛最佳照明視距。

Arteon 430 TSI搭配新世代觸控式方向盤。（陳大任攝）

中控台提供直覺操控介面。（陳大任攝）

排檔座配置中規中矩。（陳大任攝）

中控台底部為手機無線充電空間，並提供Android Auto與無線Apple CarPlay多媒體手機鏡射功能。（陳大任攝）

DCC主動式底盤控制系統提供15段個人化阻尼設定，提供穩定行路品質、俐落操駕感受。（陳大任攝）

Harman Kardon環繞音響搭配12支高傳真揚聲器，並提供純粹、放鬆、現場與活力等多種音效。（陳大任攝）

內裝提供30色車室氛圍燈，圖為門飾板氣氛燈。（陳大任攝）

動力如前述搭載2.0L EA888 evo4直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配7速DSG雙離合器自手排變速箱，與家族另一款Arteon 380 TSI相比，最大扭力從35.7kg/m進化到40.8kg/m，增加14%，0-100km/h加速僅需5.5秒。

此外，標配4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，和DCC主動式底盤控制系統，駕駛者可依需求自由選擇15段個人化阻尼設定，輔以Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統，讓Arteon 430 TSI R-Line Performance展現精準的動態與穩定行路品質，完美詮釋頂級駕馭體驗。

Arteon 430 TSI R-Line Performance採用數位化座艙設計，搭配觸控式方向盤和30色車室氛圍燈營造精緻質感。內裝為專屬Black Carbon飾板、R-Line專屬運動化湛黑頂篷和Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，別小看這張座椅，它可是通過德國AGR背脊健康協會認證，並擁有多向電動調整及按摩功能，而標配的Harman Kardon環繞音響具有12支高傳真揚聲器，高達700W的總輸出能讓所有乘客浸淫在音樂饗宴中。

內裝採用Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅，椅背上特別繡有「R」字樣，展現強烈的運動風格。（陳大任攝）

後座空間寬敞舒適，座椅為6/4分離設計。（陳大任攝）

中央椅背更可直接向前傾倒，方便置放如球具或釣具等特別長物件。（陳大任攝）

後座空調除了風向、風量調整，觸控面板可設定溫度及左右座椅加熱功能，下方蓋板內有充電插孔。（陳大任攝）

車室標配Harman Kardon環繞音響，圖為行李廂下方低音喇叭。（陳大任攝）

此外，台灣福斯汽車本月提供Arteon全車系購車優惠，包括VW車主舊換新購車補助金5萬元，指定車型於8月26日前完成領牌即享免2022年牌照稅/燃料稅。車主若有貸款需求，Elegance Premium、R-Line車型享最高100萬元40期低利率，並附上價值2萬9000元的第五年延長保固；Elegance Premium、R-Line車型亦提供現金購車優惠折扣。