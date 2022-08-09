拭目以待vs後果自負？共軍多日在台灣周圍海域實彈演習，但蔡政府及國軍都相對低調回應，8日外交部終於開記者會正式發聲反擊，並霸氣喊出「懸崖勒馬，否則後果自負」；對此，PTT鄉民看了嗨翻，紛紛揶揄「這稿子怎麼那麼熟？」、「抄襲對岸發言嗎」、「不然會怎樣？」、「瑟瑟發抖」，酸度爆表。

針對共軍持續在我外海軍演，外交部8日表示，中國大陸一再無視國際社會連日的譴責與關切，以及要求中方立即停止軍演的呼籲，仍然蓄意製造危機、不斷挑釁，決定延長在我國周遭海域及中國外海進行實彈海空演訓時間，造成區域緊張情勢的升高，對此外交部予以最嚴厲的譴責。我方嚴正要求中國政府立即停止軍事恫嚇及一切危害區域和平穩定的無理野蠻行為，懸崖勒馬，否則後果自負。

外交部發言人歐江安說，外交部由衷感謝國際社會在台灣遭受中國軍事脅迫時刻，展現前所未有的堅定支持；計有全球40國的行政部門、50國及歐洲議會逾300位國會議員連日為台灣仗義執言。

鄉民則嗨翻推文：「怕不怕」、「輸人不輸陣」、「中共肯定嚇死了XD」、「果然都是抄人」、「有什麼後果講出來」、「四字箴言」、「我覺得人家很甘願自負捏」、「民進黨真的害死台灣」、「也只能嘴炮了吧」、「所以除了喊話政府什麼都不能做了？」、「不然會怎樣？」、「後果是什麼」、「笑死，紙老虎」、「瑟瑟發抖」。

不少人也覺得外交部語氣似曾相識：「感覺跟裴訪台之前中共說的話一樣」、「後果自負vs拭目以待」、「這內容是抄襲對岸發言嗎」、「中國外交部：這稿子怎麼那麼熟？」、「我還以為是中共在警告美國」、「果然一家親，概念都一樣」、「吃到智堅口水嗎？」、「抄人不臉紅」、「類阿共的發言，沒救了」、「堅哥：拭目以待」。