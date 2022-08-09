網路家庭集團111年上半年財務報告出爐! 網家合併營收為新台幣228.89億元，與去年同期相比年減1.4％，歸屬於母公司業主稅後淨損為3400萬元，每股稅後淨損為新台幣0.26元。

據統計，網家今年第2季合併營收為111.80億元，與去年同期相比年減4.7％，主要受去年疫情三級警戒期間、電商營收基期較高，以及今年第1季以來銀行聯名卡補貼下降導致部分訂單流失影響；第2季稅後淨損為170萬元，每股稅後淨損為0.01元，相較前2個季度，虧損已大幅收斂。

展望下半年，網家今年7月攜手中國信託商業銀行和中華電信推出國內首張針對新世代消費者跨產業、跨平台、跨會員、跨應用場景、點數跨平台自動累兌的ALL ME卡，再加上金融科技子公司廿一數位世紀於六月底推出的「慢點付」服務，提供各類型消費者更加優惠便利的多元支付新選擇。

另外，在迎接下半年父親節、中元節、開學季、雙11、雙12等節慶商機下，除3C主力商品到貨充足及預期新機效應，也將積極強化直營品牌的豐富性，加強非3C商品的選品力及溝通力，加速跨境電商及跨界合作結盟，推出創新服務，以滿足不同生活型態消費者的全方位購物需求。同時，在啟動web首頁改版後，也會加速優化產品使用體驗，提供消費者更貼心與便利的購物體驗。