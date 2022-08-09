美國眾議院議長裴洛西訪台引爆台海緊張氣氛，中共連續實施前所未有的對台軍事演習，網路上也再次掀起統一台灣的熱潮。大陸百度網路公司順勢在其手機電子地圖推出詳細的全台灣街道圖，連僅在規劃中的京台高鐵路線都列於地圖上，隨即在這場兩岸統一的氣氛中衝上熱搜冠軍。而網上議論最多的是台北的餐廳與美食，在這場帶著殺伐之氣的演習中顯得格外突兀。

不論是網上流行跨海峽高鐵或是對台軍事演習，平潭都成為各界關注焦點，主要因為是大陸距離台灣本島最近的地點。（圖／美聯社）

中共軍方為報復裴洛西訪台，從8月4日進行大規模演習至7日中午為止，接下來又開始貼近台灣進行壓迫式巡航。共軍連續發布演習與戰機、導彈、火箭炮畫面激起網民們的熱情，一掃因未能阻止裴洛西訪台的沮喪氣氛。由共軍製作的戰機、軍艦駛近台灣的畫面不斷播放，讓很多大陸網民認為兩岸統一就在眼前，網上也因此出現一片叫好之聲。

百度地圖在大陸軍事演習期間推出台北市街道詳細地圖，具備搜索功能，讓很多大陸網民認為是為這次演習中要統一台灣做準備。（圖／網路）

精明的大陸網路公司隨即體會到這股熱潮可能帶來的商業利益，4日演習才開始，隔天大陸百度公司就在其手機版電子地圖上推出詳細的台灣街道地圖，同時提供地標建物與餐廳、商店在線搜索功能。許多網民驚訝地發現，手機上的台灣地圖「精確到連街道紅綠燈都有」，年輕的網民在地圖上發現與10多年前來台陸客同樣感到訝異的現象：台灣有很多街道以大陸省份或城市命名，而且台灣有很多大陸知名美食的餐廳。這種多年前曾引起熱烈討論的現象，不少大陸網民聲稱有一種「撲面而來的熟悉感」。

在這次中共軍演中，由共軍製作的戰機、軍艦駛近台灣的畫面不斷播放，讓很多大陸網民認為兩岸統一就在眼前，網上也因此出現一片叫好之聲。（圖／美聯社）

只是為何這麼早之前就已有大量媒體報導與網民傳播的常識，為何還有這麼多網民毫無所知？道理很簡單，兩岸關係自民進黨執政後即陷入低潮，所有關於台灣的訊息一率收緊，媒體或網路文章提到與台灣大多持批評的角度，正面肯定的報導與文章很容易被指為「媚台」、「精台」，或甚至被網管直接屏蔽，久而久之，網路與媒體就自然地避開這些話題，以致於很多新進網民對台灣的訊息極為陌生。

台北街道地圖在百度推送與網民熱捧下，迅速衝上微博熱搜冠軍，網民除了討論倍感親切的地名之外，最受歡迎的是具有中國特色的美食與餐廳。（圖／網路）

台灣街道地圖在百度推送與網民熱捧下，迅速衝上微博熱搜冠軍，網民除了討論倍感親切的地名之外，最受歡迎的是美食與餐廳，尤其台北的餐廳有很多掛著大陸各地不同菜系與美食名稱，例如柳州螺螄粉、山西刀削麵與山東餃子館等等，特別讓年經網民感到好奇。大陸外交部發言人華春瑩也在推持上用英文發文稱：「百度地圖顯示，台北有38間山東餃子店、67間山西麵館，味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。」有美國網民給予回應稱，「北京有200多家肯德基（Kentucky fried chicken），全中國共有數千家，這些地方應該都屬於美國肯德基州。」也有台灣網民回覆說，台北至少有1500家日式餐廳，難不成台灣要屬於日本？」顯然這個說法在外網上並不討好。

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

百度地圖除了開放台北的詳細街道圖之外，還同時把大陸高速鐵路規劃中舖設到台灣的這一段也劃了上去，不過平潭到新竹這一段跨海路線註明「建設中」。這些年來大陸不斷地提到京台高鐵的規劃，做為對台工作的政治任務。目前大陸規劃跨海峽高鐵傾向北線方案，該線從京港高鐵經過的福州市，接上一條122公里支線通往平潭，再由鐵公路跨海大橋或走海底隧道到台灣的新竹，再接上新竹與台北段的高鐵。

最近因為對台軍事演習被認為有可能直接武力促統，熱中於兩岸高鐵直通的人又看到希望，僅僅百度地圖上從平潭到新竹間的2條平行虛線，就足夠網民為之陶醉不已。 （圖／百度地圖）

雖然這段具有高度政治意義的京台高鐵仍處於規劃階段，但是在有關兩岸統一的議題上卻從不缺席。去年網上流行《坐上動車去台灣》與《坐上高鐵去台北》的洗腦神曲，曾在網上引發兩岸網民鍵盤大戰，但是隨著兩岸關係每下愈況，很多大陸民眾，只能把希望寄託在遙遠的兩岸統一了。最近因為對台軍事演習被認為有可能直接武力促統，熱中於兩岸高鐵直通的人又開始看到希望，僅僅百度地圖上從平潭到新竹間的2條平行虛線，就足夠網民花大量時間熱議並為之陶醉不已了。

大陸規劃跨海峽高鐵傾向北線方案，該線從京港高鐵經過的福州市，接上一條122公里支線通往平潭，再由鐵公路跨海大橋或走海底隧道到台灣的新竹。圖為已開設到平潭的京台高速公路中繼點。

面對大陸網民熱烈追捧百度地圖的2項新產品，一位未具名的網路公司產品經理出來要為網民的熱情潑個冷水。他說，這不是政府規劃更新了，只是一個商業地圖更新而已，以前網路公司沒做其實沒有任何政策或者是技術上的難度。由於前兩天地圖顯示台灣詳細街道信息，炒了一大波熱度，做為產品經理也緊接著開發一個高鐵到台灣功能，趁熱再賺一大波流量。他放低姿態說，「千萬不要誤會我，我2號晚上氣到1點過才睡著。這就是正常的政治正確商業行為而已，沒必要上綱上線過度解讀。」