劉亮佐（左）與劉冠廷（右二）現身台北市南港區某住宅社區，拍攝新戲《非殺人小說》。（圖／本刊攝影組）

七月十四日下午三點多，時報周刊CTWANT在台北市南港區某住宅社區，直擊由柯貞年執導的新戲《非殺人小說》劇組正拍攝中，現場拉起刑事現場的布條，還有作為道具的警車和救護車，陣仗極大。四點多，隋棠穿著細肩帶大紅洋裝從保母車上下車，化妝師立刻上前為她化妝，有趣的是化妝的重點竟是在脖子上，仔細一看發現像是瘀血類的傷痕仿妝，令人好奇是否有爭吵打鬥或是血腥鏡頭。

柯叔元（左起）、方郁婷、劉亮佐、于子育等人在等待拍戲的空檔開心閒聊。（圖／本刊攝影組）

本片除了有隋棠主演外，還有劉亮佐、劉冠廷、王淨、段鈞豪、張詩盈、曾子豪、曾珮瑜、黃耀冬、柯叔元、于子育、方郁婷、張書豪、郭文頤等人，卡司堅強。本刊三點半時先是發現劉亮佐和劉冠廷，一名女性工作人員和兩人交談幾句後，由化妝師幫兩人補妝，拍攝現場拉起刑事警戒布條，一群臨時演員則站在布條邊，演出驚訝、驚嚇模樣。

穿著低胸開高衩性感洋裝的隋棠，從保母車上下來準備拍戲。（圖／本刊攝影組）

拍攝空檔，劉亮佐走到一旁的休息區加入于子育、黃耀冬、方郁婷、柯叔元等人的對話，大家在炎熱的午後，坐在遮陽傘下邊聊天邊等待。而在社區的外圍，除了劇組的工程車外，還有一輛黑色賓士廂型車停在路邊，車子發動引擎，車內隱約可以看到人影，令人好奇是哪位大牌演員享有如此待遇。

化妝師在隋棠的脖子補上像是瘀血之類的傷痕仿妝。（圖／本刊攝影組）

四點多，保母車開動，接著轉進拍攝現場的社區，助理先下車，緊接著隋棠穿著紅色開高衩洋裝性感現身，化妝師上前為她化妝，但化的是她的脖子，原來化妝師是為她補上像是瘀血之類的傷痕仿妝，令人好奇她的角色與戲份。

現場工作人員陣容龐大。（圖／本刊攝影組）

原以為陣容龐大的佈置，會有動作戲或是血腥橋段，但開拍後現場卻相當安靜，大批人聚集在救護車後方的封鎖線外，而周遭的工作人員相當謹慎地進行警戒工作，不讓閒人靠近與逗留，隱約只能看到擔架上躺了人、蓋了白布。沒幾分鐘，隋棠的鏡頭似乎已經拍攝完成，保母車很快開離現場。

拍攝現場還有擔架和道具救護車在一旁備用。（圖／本刊攝影組）

導演柯貞年5年前曾執導植劇場《天黑請閉眼》，靠該劇抱回金鐘最佳戲劇大獎，這次她再次執導改編自小說家李桐豪懸疑推理作品《非殺人小說》，本刊直擊的拍攝現場，確實頗有懸疑緊張之感。

大批人聚集，工作人員相當謹慎地注意四周有無閒雜人等靠近與逗留，並快速完成拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

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