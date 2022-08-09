籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）重申希望被交易出去的決定，根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，杜蘭特還告訴老闆蔡崇信說，如果想要他留隊，那麼籃網就必須開除總管馬克斯（Sean Marks）與總教練納許（Steve Nash），也就是要求老闆做出二選一！

杜蘭特轉隊的決心相當堅定，他不認為這支籃網團隊朝著他想要的方向前進，即使他無法轉隊，如果籃網願意同時換掉總管和總教練，相當於也變成另一支球隊了，他就是這麼不信任現在的籃網。陣中還有兩位主力球星厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons），但這無助於留下杜蘭特，在厄文確定留隊之後杜蘭特仍執意出走。

In a meeting with Nets owner Joe Tsai, Kevin Durant reiterated his trade request and informed Tsai that Tsai needs to choose between Durant or the pairing of general manager Sean Marks and coach Steve Nash, sources say.



Story: https://t.co/W1voNf9MDC — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2022

美媒NBC Sports記者希林（Kurt Helin）指出，當初籃網會聘請納許執教，很大一部分原因是杜蘭特和厄文要求的，總管馬克斯幾乎對這兩人有求必應，都做到這個地步了還是不夠。回顧2020年，杜蘭特曾在播客節目稱讚納許的籃球素養，還自比像個海綿，等不及要向納許吸收經驗了。今年因為傷兵問題導致籃網沒能打出全部實力，但杜蘭特又覺得他已經無法忍受納許了。

《紐約郵報》記者寇斯曼（Josh Kosman）爆料，厄文同樣很討厭納許和馬克斯。但是老闆蔡崇信仍然支持納許和馬克斯，他表示「為了籃網的未來將會做出最佳決定」。