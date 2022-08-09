籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）重申希望被交易出去的決定，根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，杜蘭特還告訴老闆蔡崇信說，如果想要他留隊，那麼籃網就必須開除總管馬克斯（Sean Marks）與總教練納許（Steve Nash），也就是要求老闆做出二選一！
杜蘭特轉隊的決心相當堅定，他不認為這支籃網團隊朝著他想要的方向前進，即使他無法轉隊，如果籃網願意同時換掉總管和總教練，相當於也變成另一支球隊了，他就是這麼不信任現在的籃網。陣中還有兩位主力球星厄文（Kyrie Irving）、西蒙斯（Ben Simmons），但這無助於留下杜蘭特，在厄文確定留隊之後杜蘭特仍執意出走。
美媒NBC Sports記者希林（Kurt Helin）指出，當初籃網會聘請納許執教，很大一部分原因是杜蘭特和厄文要求的，總管馬克斯幾乎對這兩人有求必應，都做到這個地步了還是不夠。回顧2020年，杜蘭特曾在播客節目稱讚納許的籃球素養，還自比像個海綿，等不及要向納許吸收經驗了。今年因為傷兵問題導致籃網沒能打出全部實力，但杜蘭特又覺得他已經無法忍受納許了。
《紐約郵報》記者寇斯曼（Josh Kosman）爆料，厄文同樣很討厭納許和馬克斯。但是老闆蔡崇信仍然支持納許和馬克斯，他表示「為了籃網的未來將會做出最佳決定」。
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