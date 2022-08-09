最近大氣不穩定，各地下起大雷雨，也有許多閃電出現，昨天一名網友拿起手機拍攝，竟意外捕捉到超震撼畫面，只見一道超粗的雷，從天空中筆直的落到地面上，吸引上千人朝聖狂讚，不少網友看呆直呼，水桶粗的雷劫很扯，這肯定是有人在渡劫飛昇。
一名網友昨在臉書社團《爆料公社二社》上發文表示，8日下午雷電交加的時候，拿起手機拍到的神奇景象。從照片中可見，一道超粗的雷從天空砸下來，形成筆直的雷柱直落地面，驚人畫面吸引了近8千人朝聖狂讚。
超狂畫面引起網友熱烈討論，「是誰渡劫，準備飛升」、「雷神索爾來了」、「這是渡劫成功飛昇了」、「你也是很厲害，渡劫飛升都被你拍到」、「哇，電視上才看得到的特效光」、「肯定是渡劫，水桶粗的雷劫」、「索爾降臨台灣」。
另有不少網友表示，真的很多閃電，一直閃一直閃，掏出手機隨便拍都有。「持續半個小時的瘋狂閃電跟雷聲」、「公司上空至少數百次閃電，隨便拍隨便有」。
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