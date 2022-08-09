國民黨台北市前議員羅智強將發言人何元楷「借將」給桃園市長參選人張善政後，7日公布發言人將由年僅20歲、正在讀大學的鍾明接任。羅智強強調，鍾不僅是史上最年輕發言人，更有自己撰稿、自錄影片的能力，處理新聞、媒體、直播等相關時工作速度快又論點紮實，被譽為「小游淑慧」，而游本人也相當肯定鍾的表現。

羅智強7日在臉書發文宣布「20歲，最年輕發言人鍾明上工了」，羅指出，他將自己的發言人何元楷「借將」去張善政團隊幫忙，何現在也正式成為張競選團隊的發言人，展現強團隊訓練出的強大火力；而何的接班人，他決定請鍾明來接任。

羅智強表示，從他參選桃園市長開始，鍾明就是他的隨行小編，雖然今年才20歲、大三準備升大四，但邏輯清晰、論述分明、吃苦耐勞，充滿大將之風。鍾在TikTok上面有很多精彩的短評，自己撰稿、自錄影片，速度快而論點紮實，令人印象深刻；尤其鍾在負責新聞、媒體、直播等相關工作，清晰的口條與出色的表現，讓不少網友直呼「鍾明就像是小游淑慧」，就連游本人都非常肯定鍾的表現。

針對鍾明的上任，羅智強喊話，何元楷現在去張善政團隊，他這邊還是需要一位發言人來負責新聞發言相關的工作，以鍾的表現絕對可勝任發言人的工作，所以他決定請鍾來擔任發言人，相信她一定可以發揮長才，做好發言人這個職位。