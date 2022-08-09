林志穎7月22日駕駛特斯拉自撞橋墩號誌桿起火，經過手術治療情況逐漸好轉有消息透露林志穎轉入普通病房，同樣也是喜歡賽車的姚元浩，於昨（8日）出席活動時被問到林志穎近況，他難過表示：「就是運氣不好」。對此，林志穎經紀人低調表示：「謝謝關心，目前先讓病人休養，暫時先不做其他回應。」

姚元浩透露，從新聞看到林志穎自撞橋墩新聞，感到十分錯愕又難過，雖然自己並沒有親自去探望林志穎，但還是有關心林志穎的狀況，有共同朋友告知他，林志穎的狀況已經好轉，已在普通病房。

對於林志穎自駕特斯拉卻出意外導致車禍，姚元浩與林志穎同為賽車車友，力挺林志穎「是運氣問題！」，姚元浩認為賽車是非常安全的運動，也表示「小志哥從事這運動（賽車）時間更久，你看他也都很安全啊，所以我就覺得這真的是運氣不好。」

關於林志穎的手術進度，有位不具名的醫師對外透露，林志穎「骨頭復位得蠻漂亮」，預估半年可以恢復正常運動。更詳細的狀況經紀人與家人表示不多做回應，避免浪費社會資源，也讓林志穎好好休養。