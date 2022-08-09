宜蘭62歲劉姓飛行傘教練昨（8日）上午10時許於北宜公路61公里起飛，卻疑似因風太大，偏離路徑並迫降新北市坪林區漁光里山上，所幸昨晚7時許順利獲救。據了解，劉男迫降山區時不曉得身在何處，手機也沒訊號，臨危之際想起山搜專家「跑山獸」曾說要往高處走，才順利撥通電話向外求救。

據了解，劉男住在台北市，是宜蘭縣飛行運動飛傘協會成員，8日上午10時30分和3名友人從宜蘭縣北宜公路61公里處起飛，原定降落在頭城外澳沙灘，但同行友人11時30分未見劉男降落，也聯繫不上劉男，趕緊報警。

劉男原定降落於頭城外澳沙灘，卻疑似因為風太大被吹離既定路徑。（吳佩蓉攝）

警消獲報後，第一時間以為劉男降落至頭城九股山山區，隨即前往搜尋，直至劉男下午3時許撥電話給友人報平安，警方才得知他迫降於新北市坪林區漁光里山區附近，意識清楚無受傷。

新北消防局下午4時許接獲轉報後，出動1中隊及雪山、坪林2分隊共11名消防人員前往救援，於晚間6時左右抵達登山口，開始徒步搜救。晚間7時40分，順利接觸無法自行離開山區的劉男，1小時15分後將其引導至登山口。警消表示，劉男被發現時無明顯外傷，拒絕送醫，詳情事發原因仍待進一步釐清。

據了解，劉男迫降新北市山區時，並不曉得降落地點為何處，手機也無任何訊號，但臨危之際突然想起過去曾觀看捷克籍的山搜專家「跑山獸」的YouTube影片，跑山獸說在山區迷路要往高處走，劉男照做後，果真重新接收到手機訊號，立刻向外求救，才順利聯繫上友人並獲救。