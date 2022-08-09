東哥遊艇(8478)公布第二季財報，單季營收16.19億元，年減4％，營業利益5.75億元，年增30％，稅後淨利5.41億元，每股盈餘6.15元。累計上半年營收29.25億元，年增23％，營業利益9.47億元，年增107％，稅後淨利9.28億元，每股盈餘10.55元。目前在手訂單依然維持高檔，生產排程至2024年底，將持續推出新產品，且平均尺寸將放大，未來隨著計畫產能開出，營運表現樂觀以待。

東哥遊艇上半年受惠產品組合調整、遊艇售價調漲及費用樽節，本業較去年大賺超過一倍，營業利益率達32％，淨利率近32％，獲利超過一個股本，各項獲利指標同創歷史新高。

雖然近期受到聯準會升息抑制通貨膨脹，影響全球股市走勢，但東哥遊艇指出，金字塔頂端富豪的消費行為並不像一般社會大眾受到景氣短期波動而有改變，高端及精品消費需求仍將熱絡。東哥遊艇獨特非單純遊艇製造商，營運內容包括製造、銷售自有品牌及代理其他品牌及、售後服務三大項，並已建立市場領先地位。今年營運獲利表現超越遊艇同業，上半年淨利率32％，首次領先精品品牌愛馬仕的30％及法拉利20％。

東哥遊艇也公布7月營收，達到2.97億元，年增19％；前7月合併營收32.21億元，年增23％。