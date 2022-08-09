過去國內大學宿舍爛到世界有名，教育部2019年起補助大學改善及新建宿舍，新世代宿舍有的好到像飯店，但2人房每人每學期住宿費高達2.5萬元。學生表示，可接受新宿舍收費高一點，但像飯店一般高檔的宿舍不見得適合學生住宿，教育部也應管控收費。

曾經有外籍生千里迢迢到台大讀書，但開學時看到宿舍這麼爛後立即決定不讀，返國去了。過去國內大學宿舍品質普遍不佳，教育部2019年起推動5年50億「新世代學生住宿環境提升計畫」，許多接受補助的學校宿舍陸續完工。

教育部表示，至今年6月底，「新世代學生住宿環境提升計畫」有43校申請60案，其中宿舍整修改善補助計補助床數2萬8432 床，總補助經費約13億元，另有約2.7萬床尚在輔導中。學校依規定應提供弱勢學生住宿優惠，另就學貸款的可貸項目也納入宿舍費用，以減輕學生經濟負擔。

新世代學生宿舍不只是提供休息場所，有的還有交誼廳、簡易廚房、便利商店、K書中心及健身房等，符合學生的多元需求。不過收費自然不便宜，像台師大和淡江的2人房宿舍，每人每學期收費約2.5萬元，幾乎跟公立大學學雜費差不多。

台師大學生馮輝倫表示，過去學校宿舍老舊，很擔心哪一天塌下來，住得不安心。因此，學校新宿舍收費雖然高一點，但多數同學可接受，也願入住。不過她看過每學期每人收費2.5萬元的2人房，豪華程度堪比飯店，她認為「這是定位錯誤」，因為同學不見得想住這麼高貴的宿舍。

台灣青年民主協會理事長、交大碩士生張育萌說，他現在住學校2人房的宿舍，每學期收費8000元到1.2萬元，看到有大學新宿舍收費高達2.5萬元，覺得「貴到難以想像」，學生若住不起，可能轉到校務租屋，這跟蓋宿舍要將學生留在校內居住的目的背道而馳。