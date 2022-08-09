大學學生宿舍正在變身！台師大新完工的學生第二宿舍坐落在新店溪河岸的河景第一排，視野超好；淡江大學以村落觀念規畫學生宿舍群「新東村」，還提供3房2廳的家庭式住宿空間；嘉義大學「蘭潭宿舍五、六舍」的戶外空間則融入露天電影院的設計。

台師大在公館校區興建學二舍，樓高18層，提供3000張床位，9月起提供學生入住。這棟宿舍坐落於新店溪岸的河景第一排，視野遼闊，並落實智慧綠建築的理念，還可有效抗強震。同時，每間寢室以防火門搭配智慧化門禁刷卡進出，提供飯店級的住宿空間。

台師大學二舍的住宿費，4人雅房每人每學期約1萬5300元；3人雅房每人要2萬0400元；2人套房每人要2萬5930元。台師大總務長米泓生表示，學校參考外面的租屋行情並規畫以30年償還造價來算出住宿費，「絕對是合理且最低價」，沒有要從學生身上賺錢的意思。

淡江大學則將松濤一、二、三、四、五館以村落觀念規畫為「新東村」宿舍區，學生住宿、USR（大學社會責任實踐計畫）課程及社團活動都會在此進行。淡江學務長武士戎表示，這些宿舍目前都在使用，將在寒暑假期間分階段整建，預計2、3年內全部完成。

武士戎說，松濤一、二、三館4人房每人每學期收費1萬2300元、2人房則是約2.5萬元；松濤四、五館則是3房2廳的家庭式宿舍（可住9人），每人每學期收費2.7萬到3.1萬元。四、五館家庭式宿舍，學生還是要抽籤來決定能否入住，由學校安排室友，甚至會讓本國生及外籍生住一起，讓他們拓展人際關係及視野。

嘉義大學學務長唐榮昌表示，學校「蘭潭宿舍五、六舍」原本是6人房，將全部改建為4人房，不管是書桌或床位都更有設計感，預計9月開放學生入住。宿舍的戶外空間也進行規畫，有步道及公園，並將露天電影院概念融入，以具有休閒功能。新4人房宿舍每學期每人收費1萬元出頭，比之前6人房舊宿舍僅多2000多元。