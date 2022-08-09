影歌雙棲的好萊塢巨星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)，過去罹患乳癌，與癌細胞纏鬥30年的現在，於台灣時間本月9號凌晨傳出病逝噩耗，此消息已由其家人證實，奧莉薇亞在位於南加州的自家牧場平靜離世，享壽73歲。

出生於英國劍橋的奧莉薇亞紐頓強，5歲時隨家人移民澳洲，定居於墨爾本，當年她是參加歌唱比賽節目勝出，以歌手身分出道，外型跟歌聲一樣優秀的奧莉薇亞唱而優則演，並於1978年與約翰屈伏塔合作《火爆浪子(Grease)》，在片中貢獻精湛演技與歌藝，讓她大爆紅，也奠定了她的巨星地位。

奧莉薇亞紐頓強與約翰屈伏塔合作電影《火爆浪子》爆紅，奠定了她的巨星地位。(達志提供)

奧莉薇亞紐頓強於影壇及歌壇都有著卓越成績，她曾4度獲葛萊美獎肯定，被澳洲視為國寶級天后，2000年更受邀登上雪梨奧運會開幕典禮舞台，為全球40億觀眾獻唱，並且擔任奧林匹克聖火傳遞員之一，她出版的唱片在全球銷量約1億張，是史上最暢銷的歌手之一，最近她的經典歌曲〈Physical〉登上了人氣美劇《怪奇物語》第四季，勾起歌迷回應，掀起一波回憶殺。

BREAKING: Olivia Newton-John has passed away at the age of 73. https://t.co/B4yruXwYf6 — IGN (@IGN) August 8, 2022

奧莉薇亞紐頓強於1992年診斷出罹患乳癌，開始了她漫長的30年抗癌路，期間2度復發，她也因此積極投身公益，創立了同名基金會，致力於推廣植物醫學對抗癌症的研究，甚至在90年代時，推出了「Olivia乳房自檢工具包」，用意薇幫助婦女更方便容易地對乳房進行自我檢測，持續呼籲女性重視乳癌風險。

Olivia Newton John’s ‘beautiful’ last Instagram post just days before her tragic passing https://t.co/tVjF2sd0bz — US -Breaking News (@USBreaking24) August 8, 2022

如今奧莉薇亞傳出病逝消息，她的老公約翰伊斯特林(John Easterling)證實此事，發表了聲明，「奧莉薇亞紐頓強爵士，已於今天早上(8/9)在她位於南加州的牧場安詳離世，家人及朋友們當時都陪在她身旁，在這艱難的時期，我們懇請大眾能尊重家人隱私」，聲明中也表示婉拒外界的鮮花致意，希望大家能將這份心意，轉而捐贈至「奧莉薇亞紐頓基金會」，來幫助更多癌友。