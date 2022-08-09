女星張本渝入行30年，演出過多部電視劇及電影，常在社群網站分享日常的她，透露近來開車外出遇到違規魔人，讓她無奈感嘆：「類似這樣的情況我已經碰過N遍了」，也呼籲所有人不要讓自己的方便變成別人的不便。

張本渝表示駕駛人通常為了方便，都是先把車開到出口再下車繳錢，接著從PO出的影片指出：「看到加看不到的地方總共有10台車，我們都在等那位老兄，沒有人按喇叭，大家都很有風度、理性的等著，真是好奇…那位老兄看到這麼多車等他一人他做何感想」，但也強調就自己觀察，大多數駕駛人還是有水準的，不過只顧自己不管別人死活的人也還是有。

張本渝強調即使惡會一直存在，仍不能放棄練習美德，至少有天要離開時能確認這輩子努力過，對的起良心，別讓自己的方便變成別人的不便，對此，網友紛紛回應：「路上常見的違停就是沒同理心，很多都貪圖一時方便，可曾考慮過別人得面臨的危險嗎」、「有錢買好車，水準卻跟不上」、「沒有人提醒，會讓他會以為行為沒有錯，這種人除了自私還是自私」。

張本渝之前就曾碰過「馬路三寶」，像某次前方開著一輛自小客車，沒想到開到對街時，對方突然橫向倒車，好在平時有保持安全車距的習慣，否則肯定攔腰撞上去，有次則是一對騎摩托車的年輕男女，對方在行進中突然煞車，隨後後座的女生就在車道中央下摩托車，讓她當下看了直呼傻眼，也不忘提醒所有人「三寶可能就在你身邊」。