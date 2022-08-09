新竹市建功一路、建中路口昨（8日）清晨因斷電導致紅綠燈故障，導致1輛拖板車失控撞上公車，公車再暴衝向等紅燈的BMW轎車，現場一片狼藉，事發影片在網路上瘋傳，網友們直呼：「又是松鼠扛了」、「沒了號誌燈就不會開車了，台灣人的駕駛觀念不意外」、「好恐怖，小客車 魂飛了吧」。

據初步了解，昨（8）清晨6時許，載滿鋼筋鐵條的拖板車行經新竹市建功一路、建中路口時，疑因該路口的號誌燈斷電沒有紅綠燈，導致拖板車與同時行經路口市區公車及1輛BMW轎車先後發生擦撞。

車輛撞擊後，拖板車上的鋼筋散落馬路、公車則失控撞向前方等紅燈的BMW，再擦撞多輛停放路邊的機車，造成公車右半邊半毀，拖板車司機還一度受困在駕駛座，所幸隨即被消防救護人員救出送醫，總計導致包括拖板車司機1人、公車4名乘客、休旅車1人等6人受傷，至於詳細的車禍發生原因還待警方釐清。

該車禍影片在各大臉書社團瘋傳，不少網友傻眼直呼：「BMW看似閃的過 但沒檔著應該進店面了」、「路口開慢點！硬要衝那麼狠」、「又是松鼠扛了」、「沒了號誌燈就不會開車了，台灣人的駕駛觀念不意外」、「住宅區，路口沒減速，如果有小朋友要過馬路呢？這不是謀殺是什麼」、「好恐怖，小客車 魂飛了吧」、「這速度過路口很誇張」、「沒有紅綠燈也不減速，幸好撞的不是機車」。