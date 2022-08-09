大批FBI幹員突檢美國前總統川普佛州住處

美國前總統川普周一證實，他的佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-A-Lago）遭聯邦調查局（FBI）幹員突檢，而這是FBI對美國前總統住處的空前搜索行動。

據CNN新聞網和路透9日報導，「這些是我們國家的黑暗時期，」川普一開頭就在聲明中痛批，接著並強調，在與相關政府機構合作後，這對他家的無預警突檢既沒必要，也不適當。

此外，川普說，為了阻止他在 2024 年再度參選，問鼎白宮，ˊ這些行動等同「檢方的不當行為」和「司法制度的武器化」。他並直指，「這種突襲只可能發生在第三世界的爛國家，而可悲的是，美國如今已成為這些國家的一份子，腐敗到前所未見的地步。」

川普雖證實FBI突檢，但不願說明，為何他們這麼做。「我佛州棕櫚灘海湖莊園漂亮的家目前被大批FBI幹員包圍，突襲並占領，他們甚至強行打開我的保險箱。」而據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）說，FBI這次行動和川普處理官方文件的調查有關。

不過，FBI執行突檢任務時，川普並不在佛州，而是在紐約市的川普大樓（Trump Tower）。1位知情人士說，美國司法部已對川普將總統官方紀錄搬去海湖莊園展開初步調查。美國國家檔案和紀錄管理局（U.S. National Archives and Records Administration）2月通報國會，已從川普的佛州住處取回約15箱白宮文件，而其中有些具有機密性。

當時美國眾議院監督委員會（U.S. House of Representatives Oversight Committee）宣布，它正擴大對川普相關行動的調查，並要求檔案和紀錄管理局交出更多資料。先前川普證實，他同意歸還部分紀錄給管理局，但強調這是尋常的例行過程。