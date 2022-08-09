上周五美國公布的7月就業數據好的讓人跌破眼鏡，讓先前揮之不去的經濟衰退疑懼瞬間煙消雲散，似乎經濟衰退只是虛驚一場幻覺，但專家警告這一切可能成為讓市場猛然驚醒的惡運。

美國7月非農就業人口暴增52.8萬人，遠超出市場預期的25.8萬人，並為連續19個月增長。7月失業率跌至3.5%，優於6月與市場預估的3.6%，重回疫前水準，並創下1969年以來新低。自2020年4月因爆發新冠疫情而跌至低點以來，美國非農就業總計增加2,200萬人，亦已重回疫前水準。

就業數據如此強勁，一則以喜，一則以憂，喜的是如聯準會官員所說，美國經濟承受得起央行激進升息，並未因此陷入衰退。憂的是聯準會為了抑制過熱的需求和高漲的通膨，勢必得維持激進升息的立場，受此影響，上周五（8月5日）美股主要指數跌多漲少，標普500指數收跌0.16%，以科技股為主的那斯達克指數跌0.50%。道瓊指數相對抗跌，終場漲0.23%。

在數據發布後，目前市場預期聯準會9月再升息75個基點（3碼）的可能性從41%竄升至70%。

今年美國第一季與第二季國內生產毛額（GDP）分別萎縮1.6%與0.9%，連兩季負成長，意味著經濟陷入「技術性衰退」。但部分經濟學家認為，美國強勁的勞動力市場顯示其經濟仍然強韌。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）上周六在談論9月會議時表示，她認為應該維持現行的升息步伐，直到通膨回落。

聯準會在6、7月均升息75個基點。

接下來市場將密切關注周三（8月10日）公布的通膨數據，並預期受燃油價格下跌影響，美國7月通膨率將從6月的年增9.1%回落至8.9%。

聯準會主席鮑爾上周表示，聯準會可能考慮在9月會議再次宣布「幅度異常大」的升息，但最終決議仍取決於通膨、就業、消費者支出與經濟成長等多項數據。

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，總體通膨放緩可能促使聯準會做出其政策正在發揮作用的結論，但實則需要採取更多行動。他表示，7月就業和薪資數據顥示美國經濟仍處於「過熱」狀態，炙熱的勞動力市場意味著通膨將居高不下，甚至進一步升溫。

摩根大通經濟學家則表示，強勁的就業數據使明年央行收緊政策引發經濟放緩的可能性升高，因為勞動力成本飆升限制「反通膨」（disinflation）速度，也就是使通膨回落的速度受限，同時也削弱企業利潤。

Westpac經濟學家Elliot Clarke認為，從兩到三年來看，由於消費和投資疲軟，美國面臨經濟停滯（stagnation ）的風險越來越大。

財經研究公司Macromavens總裁兼創始人Stephanie Pomboy則警告市場將「猛然驚醒」，因為就業是落後指標中最落後的數據。聯準會確實將大部分雞蛋放在這個就業的籃子中，他們看的是一個落後指標來告訴他們什麼時候緊縮夠了，但這表示他們將升息升過了頭。

Pomboy表示，所有其他就業領先指標都出現了劇烈翻轉，包括小企業調查和聯準會所有轄區調查，基本上，除了非農就業之外，每一項就業指標都已經翻轉，所以我認為這個指標翻轉也是遲早的事。與此同時，聯準會正在透過後視鏡找路，在任何速度下這都是很危險的事，尤其是當你正在推進我們經濟史上速度最快的升息時，所以我確實認為市場將因此「猛然驚醒」。