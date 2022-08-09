台海緊張關係升溫，全球都在關注大陸接下來的動作。日前傳出菲律賓因擔心區域局勢緊張，已開始研擬撤僑計畫，確保若開戰才能及時撤離在台灣的14萬移工與僑民，不過菲律賓駐台代表貝約（Silvestre Bello III）昨（8）日澄清，菲律賓目前並沒有撤僑計畫。

日前菲律賓媒體報導指出，菲律賓台灣社群「Filcom Taiwan Northern」總幹事Mercedita Kuan透過視訊的方式，與馬尼拉經濟文化辦事處就若台海衝突提升一事進行商議，討論內容包括如何撤僑一事，消息曝光後引起討論。

據《中央社》昨報導，Mercedita Kuan認為她的說法被媒體誤解，貝約也表示不認為現在有進行撤離的必要，強調他並未與菲律賓在台社群開過會，也沒有關於撤僑的計畫。

此外，7月上旬才接任駐台代表一職的貝約，到目前為止並未前來台灣，不過他透露將在下周來台，預計會停留半個月左右，準備親眼確認台灣的狀況。