小美於去年8月間查看丈夫Discord語音通話、文字記錄及108年間手機訊息，發現丈夫小明與雅雅偷情。小明與雅雅2人互稱「親愛的」，訊息內容多是充滿挑逗且具性暗示之對話，並有「最後用老二再吃一次」、「想要捅死你」、「我要你當我專屬玩具」等文句。小美憤而向2人提告求償，新北地院審理後判決小明與雅雅賠償20萬元，可上訴。

小美及小明於民國106年結婚，育有2名子女。小美表示，丈夫於109年底逐漸對其關懷置若罔聞，甚至不再給予原告家庭生活費用，小美於去年8月間查看丈夫Discord語音通話、文字記錄及108年間手機訊息，並經臉書查詢發現丈夫與雅雅之鹹濕對話，要求小明與雅雅連帶給付精神慰撫金新臺幣100萬元。

雅雅表示與小明僅為線上遊戲之網友，並無深交，也從未見過面，僅利用通訊軟體Discord聯絡交流遊戲心得。小明是因為邀約見面被拒後才挾怨報復向小美佯稱2人有發生性行為，對話內容僅是嬉鬧言語，並無任何曖昧。

法官調查，2人在訊息對話互稱「親愛的」，訊息內容多是充滿挑逗且具性暗示之對話，並有「最後用老二再吃一次」、「想要捅死你」、「我想看妳在我懷裡浪的樣子，我想要一次次的把妳升上天」、「我要你當我專屬玩具」等，認定2人行為已侵害小美之配偶權，新北地院審理後判決小明與雅雅賠償20萬元，可上訴。