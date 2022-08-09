近年有不少女星因乳癌病逝，像是台灣歌手朱俐靜、好萊塢知名女星奧莉薇亞紐頓強等，外科醫師陳榮堅分享曾收治過的案例，一名38歲的女患者發現乳房有硬塊，就醫檢查出乳癌第二期，但明明患者就不是高風險族群。仔細詢問才知，患者習慣吃很多水果養生，但有不少研究指出，攝取過量的碳水化合物會在身體產生很厲害的發炎反應，增加罹患乳癌、胰臟癌與大腸癌的機率。

外科醫師陳榮堅在部落格上發文分享，一位38歲的女患者摸到自己的乳房有硬塊，就醫檢查發現是乳癌第二期，但患者本身無家族病史，工作環境無高風險放射線，也已經生小孩，基本上所有乳癌的不利因素都沒有，不算是乳癌的高風險族群。

陳榮堅表示，詢問患者生活相關的細節，發現患者的飲食習慣攝取很多碳水化合物，雖然沒有吃很多精緻的糕餅，但卻吃很多水果來養生。而許多人對於碳水化合物有迷思，有些人以為吃起來甜甜的東西才有碳水化合物，但其實像是米麵等精緻澱粉與某些種類的水果，都含有很高的碳水化合物。

陳榮堅指出，現在有越來越多研究顯示，攝取過量的醣類，也就是碳水化合物，會在身體各部份產生很厲害的發炎反應，增加罹患乳癌、胰臟癌以及大腸癌的機率。

陳榮堅也說，飲食的偏頗會增加癌症發生的機率，癌症都是由自己的細胞長出來，細胞再生的時候，要給它一個健全的環境及原料，所以攝取過多碳水化合物，容易造成全身發炎反應，如果又攝取過少的蛋白質，當飲食失衡時，會造成新長出來的細胞失衡，長出怪異的細胞，也就是癌症。