湯石照明(4972)舉辦2022年第二季線上法人說明會，湯石第二季雙率雙升，單季每股盈餘升至0.33元，上半年內外皆亮，每股盈餘升至0.58元。不過7月營收雙減，呈現4連滑，前7月營收年增1.36%。

產業市場發展趨勢，市場穩定成長，LED占有率持續提升，在全球經濟持續穩定成長，以及建築業景氣復甦，對全球照明市場營造有利需求環境，預測2025年全球照明市場規模將可成長至1440億美元，LED占72.5%。

湯石照明第二季財報，毛利率升至32.7%，營益率重返雙位數達10.6%，呈現雙率雙升，單季獲利近1300萬元，季增30%、年增44%，每股稅後盈餘0.33元，相較去年同期0.24元、今年第一季0.25元均成長。湯石照明第二季應收周轉天數升至49天，存貨周轉天數升至137天，截至今年第二季底為止的每股淨值達28.61元。

湯石照明今年上半年營收4.94億元，年增14.2%，營業毛利1.55億元，年增8.5%，毛利率31.5%，年減1.7個百分點，營業利益0.48億元，年增20.0%，營益率9.8%，年增0.5個百分點，稅前淨利0.39億元，年增88.6%，本期淨利0.22億元，年增140.4%，基本EPS為0.58元，相較去年同期0.25元成長，獲利大躍進主因是本業營運表現和利息收入、匯兌收益等業外收益情況，都勝過去年同期表現。

湯石照明7月營收0.64億元，年減45.51%、月減15.84%，連4個月衰退；前7月營收5.59億元，年增1.36%。