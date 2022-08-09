IC測試載板廠雍智科技(6683)董事會通過2022年第二季財報，稅後淨利1.06億元、每股盈餘（EPS）3.92元，雙創同期新高、歷史第三高。累計上半年稅後淨利2.19億元、每股盈餘8.1元，雙創同期新高。法人看好雍智第三季營收將續締新猷，下半年營運持穩上半年。

雍智第二季營收創3.89億元新高，季增5.98％、年增3.01％。毛利率52.05％、營益率32.71％，優於首季49.3％、32.17％，遜於去年同期54.2％、38.23％。因所得稅費增加，稅後淨利1.06億元，季減5.99％、年增1.22％，每股盈餘3.92元，雙創同期新高、歷史第3高。

累計雍智上半年營收登7.57億元同期高、年增3.94％。營業利益2.45億元、年減13.03％，仍創同期次高，毛利率50.71％、營益率32.45％，遜於去年同期56.42％、38.78％。在匯率助攻帶動業外顯著轉盈下，稅後淨利2.19億元、年增2％，每股盈餘8.1元，雙創同期高。

雍智亦公布7月自結營收1.3億元，雖較6月1.35億元小減3.09％、仍較去年同期1.2億元成長8.67％。累計前7月營收8.88億元，較去年同期8.49億元成長4.61％，雙雙續創同期新高。

展望後市，雍智先前指出晶圓探針卡測試載板為成長主動能，IC測試及IC老化測試載板可望穩定成長，希望維持穩健成長。法人認為，在訂單出貨動能暢旺、配合漲價效益顯現抵銷成本上漲下，看好雍智第三季營收可望再創高，下半年營運持穩上半年。

此外，雍智董事會決議取消以1.46億元購置土地及廠房案，主因該筆土地及建築物位於特定農業區中，未來工廠完工時取得核發工廠相關使用執照恐有疑慮，因此決議取消，待未來評估有適當土地及廠房時再提案，短期已新租台中辦公室因應，以擴大招募研發人才。