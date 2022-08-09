工紙大廠榮成(1909)受中國大陸市場需求疲弱影響，2022年7月營運落底，營業虧損0.54億元創下揭露自結財報以來新低，稅前每股虧損0.05元，亦下探2020年5月以來近26月低點。累計前7月歸屬母公司稅前淨利3億元、年減達84.94％，稅前每股盈餘0.24元。

榮成7月自結合併營收37.33億元，月減18.86％、年減25.87％，為近5月低點。營業虧損0.54億元、營益率負1.46％，雙創2013年揭露自結財報以來新低。歸屬母公司稅前虧損0.74億元、稅前每股虧損0.05元，較6月及去年同期轉虧、雙創近26月低點。

累計榮成前7月自結合併營收305億元、年增1.19％，續創同期新高，但營業利益2.5億元、年減達90.72％，營益率僅0.82％，雙創2013年揭露自結財報以來同期新低。歸屬母公司稅前淨利3億元、年減達84.94％，稅前每股盈餘0.24元。

榮成今年以來營運疲弱，主因中國大陸疫情升溫影響工紙市場價量需求，且受原物料、能源、運輸等生產成本上升影響，加上去年同期兩岸經濟活動復甦，工紙市場需求暢旺，比較基期墊高亦加劇獲利衰退幅度。

法人指出，就中國大陸三大紙廠玖龍、山鷹、理文近期傳出密集停機至8月底來看，顯示當地市場需求不佳，業界似有透過減產在旺季前去化庫存水位。雖然短期營運動能因此轉弱，但有利於改善市場供需及維持價格，後市並不全然看壞。

而榮成面對大環境逆風，早自4月起便因應市場需求趨勢調整機台、改為生產毛利率較高紙種。法人指出，由於客戶仍需時間去化庫存，往年會在8月底起逐步進入旺季，屆時市場需求狀況才會較明朗，預期第四季仍會有旺季需求，仍需審慎關注市場需求熱度。