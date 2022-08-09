聯強(2347)周一召開法說會，公司預估庫存第三季底、第四季初會回到正常水位，市場產業庫存調整則至少到年底，聯強副總裁杜書全也表示，第三季營運仍可期，較大挑戰落在第四季，下修今年營收為低個位數成長，仍可望成長4-5%。法人認為，聯強仍可望季季上升，今年EPS上看10元。

聯強4月受到因為大陸封控而運作不便利，營收年衰退8%，5月回歸正成長，6月遞延業績助營收大幅成長24%。聯強第二季營收1034億元，創同期新高，年增7%、季增3.29%，為連續四個季度超過千億大關。單季稅後淨利23.8億元、每股盈餘1.43元，雙雙年減29%，仍達同期次高。累計上半年，營收2042億元，年增11%，並寫下上半年度首次突破二千億水準的紀錄。稅後淨利49.2億元，年減16%，每股盈餘2.95元。

第二季四大產品，資訊商用因缺料緩解，占比從26%升至29%，資訊家用占34%，第二季買氣停滯，第三季可望迎接新品動能，通訊3%，IC元件占34%。

先前小產品缺貨，大部分恢復正常，但商用標案還是缺少部分零件產品，以至於部分無法交貨，不過市場需求緩，庫存大幅增加。以公司自己庫存來看，增加不少，但庫存可望受到上游廠商協助，公司也認為，高庫存就是未來生意，加上缺料狀況、標案延滯等庫存問題緩解，之後可望更好，預估預計第三季底、第四季初會回到正常的庫存。而市場產業狀況，原廠供貨看接下來後續計畫，供應都有減緩，庫存調整至少到年底。

展望第三季，預期市場仍會有傳統旺季的效應，加上重量級新產品的推出、缺貨狀況持續舒緩、各品牌商加大行銷力度，聯強樂觀看待營收方面的表現。在獲利方面，聯強因轉投資之會計處理改變，因應明年1月國際稅法，調整公司投資架構，把權益法變成金融資產，海外投資做股權轉換，依IFRS國際會計準則規定，第三季將會認列一次性評價利益約67億元，約當每股4.06元。

聯強副總裁杜書全表示，第三季仍可期，但第四季面臨較大挑戰，受國際政經情勢等變數與刺激，目前較不明朗，今年初原預估營收年度high single digit growth(高個位數成長)，下修至high single(低個位數成長)，仍可望為4-5%成長。今年下半年多數不確定因素，法人認為，仍可望一季比一季高，第四季業績可望比第三季好，今年業績有機會相對小幅成長，今年EPS可望維持10元。毛利率方面，庫存、超大型標案等，毛利率不會像去年、前年這麼好，但今年維持4%以上高檔。

聯強四大業務，IT商用第三季沒問題，第四季稍微挑戰，目前庫存高，但零件到貨下，下半年樂觀。IT消費第三季仍可望持平，然在去年第四季創新高下，今年第四季有挑戰，預估今年第四季可能會年比衰退，仍可望寫下次高紀錄。通訊版圖，新iphone仍可望刺激消費。IC元件受到調整庫存影響，第三季力拚持平或小幅成長，第四季不明朗，但去年第四季基期低，今年第四季成長相對有機會，目前將關注市場跟公司產品狀況。

聯強海外市場，可望開拓馬來西亞，當然也需先尋求當地適當夥伴，公司也會持續關注發展服務業務、技術服務，而公司也看好印尼市場持續成長。物流方面，物流航運狀況目前持續改善有望，但種種因素，更好改善仍需待時間，不過並未國際政治軍事而太大改變。