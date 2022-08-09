晶華(2707)國際酒店集團董事會通過2022年第二季合併財報，受疫情升溫、處分子公司達美樂及業外收益減少影響，本業雖維持獲利，但稅後淨利0.88億元、每股盈餘（EPS）0.69元，雙創近2年低點。累計上半年稅後淨利3.39億元、年減10.45％，每股盈餘2.67元。

晶華第二季合併營收10.41億元，季減26.65％、年增1.53％。營業利益1.09億元，季減66.86％、但較去年同期虧損0.18億元顯著轉盈。毛利率24.75％、營益率10.51％，低於首季34.44％、23.27％，優於去年同期16.06％、負1.82％。

晶華第二季在疫情升溫影響下本業維持獲利，惟今年因無政府補助顯著挹注，造成業外收益0.52億元，雖季增近2.72倍、但年減46.82％，使歸屬母公司稅後淨利0.88億元，季減64.8％、年減20.14％，每股盈餘0.69元，降至近2年低點。

累計晶華上半年合併營收24.62億元、年減4.27％，但營業利益4.4億元、年增達55.42％，使毛利率30.38％、營益率17.87％，優於去年同期25.83％、11.01％。不過，因業外收益年減56.86％，使歸屬母公司稅後淨利3.39億元、年減10.45％，每股盈餘2.67元。

晶華表示，第二季及上半年營收下滑主要仍受疫情影響，邊境管制無境外旅客、商務旅遊尚未開放，以及出售子公司達美樂影響，自去年9月起不再認列營收及獲利。不過，相較去年同期疫情三級警戒禁止餐飲內用衝擊，今年第二季營運受疫情升溫影響相對受控。

晶華指出，去年第二季認列達美樂獲利0.4億元，上半年認列達美樂營收4.88億元、獲利0.65億元。若排除達美樂認列影響，則今年第二季歸屬母公司稅後淨利實為年增達51.11％，上半年合併營收為年增14.69％，歸屬母公司稅後淨利為年增8％。

展望後市，隨著觀光局「悠遊國旅補助方案」7月中旬正式上路，周日至周四入住集團各酒店、每人每晚最高可獲得1300元政府補助，加上暑假親子家庭客層專案住房需求暢旺，帶動夏季國旅商機大增。

同時，隨著國內疫情趨緩，以及七夕情人節、父親節等重大節日的推波助瀾下，今年餐飲商機也大幅恢復。配合甫落幕的台北國際夏季旅展與台灣美食展，晶華產品業績亦創佳績，均可望為第三季營運挹注強勁成長動能。

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