美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，令台海緊張情勢升高。有網路民調顯示，面對共軍軍演走向常態化，有28.0%民眾「非常擔心」、26.0%民眾「有點擔心」，表達擔心者合計達54.0%破5成，遠勝「完全不擔心」者的12.9%與「不太擔心」的15.0%總和27.9%，顯示台灣人對兩岸普遍抱持擔憂情緒，更有大批民眾對蔡政府相關作為表示不滿。

《YAHOO奇摩》8日起針對裴洛西訪台效應發起網路民調，截至今日（9）早上8時，已有33800人參與投票。「中國大陸一連串商攻武嚇，國防部除了射擊信號彈警示，也將在8月9日舉行『天雷操演』實彈演習；農委會則推出農遊券等規畫促進內銷。你對政府相關作為的看法是？」結果顯示，非常不滿意的民眾有29.9%、不太滿意21.7%、不知道／沒意見22.9%、還算滿意19.3%、非常滿意6.2%。

至於「若共軍軍演走向常態化，你的看法是？」非常擔心的民眾有28.0%、有點擔心26.0%、不知道／沒意見18.1%、不太擔心15.0%、完全不擔心12.9%；擔心者總計達54.0%，勝過不擔心的總和27.9%，可見面對當前兩岸情勢，多數台灣人感到到擔心。

此民調參與投票者方面，女性達52.4%多於男性的47.6%，居住地點以北部（北北基/桃竹苗）最多達49.0%、南部（雲嘉南與高屏地區）居次達25.4%，年齡方面則以36~40歲佔19.6%、41~45歲17.6%居次。