馬路標線除了紅黃白，竟然還有藍色！一名網友近日在澎湖發現馬路上畫了一條「藍色標線」，好奇紅線是禁止停車、黃線是僅限暫停，那藍色呢？引起網友討論，有內行人就解答，藍線其實是「自行車路線指示線」，指引自行車騎士，不怕騎到迷路。

一名網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，澎湖某處道路旁的交通標線不是常見的紅色、黃色、白色，而是很特別的藍色，且畫得相當筆直，不像民眾亂塗鴉，讓他好奇詢問不知藍色的線用途為何？

對此，網友紛紛留言：「第一次看到！」、「它本來可能是紅色，但是沾到鹼性液體之後就變成藍色了」、「藍色是憂鬱」、「晚上可能會有螢光的？」最後有內行人解釋，藍線其實是自行車道的標線，「我記得澎湖某些路段道路比較寬，藍線旁邊還會特別標註自行車道文字跟腳踏車圖案」、「新竹南寮也有，自行車道線」。

由於台灣道路機車數量多，常會干擾行車，2017年澎湖試辧「自行車道標線」，參考日本島波海道的自行車藍色標線，騎士只要循著藍色標線便可完成自行車之旅，最先在澎湖203縣道試辦，之後擴大到新竹、彰化等處。交通部運輸研究所指出，藍色標線能有效指引自行車路線及補給站據點，也可提醒其他駕駛人，此處常有自行車經過。