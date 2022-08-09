國人前往柬埔寨謀職慘遭詐騙事件，近來層出不窮，航警苦口婆心宣導，仍有人不信邪，「都覺得自己不會被騙」。有網友整理出疑似詐騙手法，最常徵的職缺就是「XX儲備幹部」，其中又以財務、會計需求居多。

網站上開出「免經驗、大學畢業、役畢」，或「月薪5萬、任儲備幹部」等徵才訊息，疑似已成為詐騙集團誆騙社會新鮮人的話術之一。資深人力專家認為，現在滿街都大學生，年輕男性當兵僅4個月，所以役畢也很多，「這些條件有開等於沒開」。

專家直言，儲備幹部聽起來很吸引人，但這類型職缺大家都只看到後面的「幹部」，忽略前面的「儲備」，若缺乏制度性的升遷管道，可能幹很多年還在儲備；月領5萬元還是當上幹部後的薪資，沒講的是沒升上去月領2萬多。

另外，詐騙集團為取信於人，除了高薪，還會祭出免費機票等誘因，等於什麼都不用出，人直接飛過去就好，「天底下哪有這種好康」，結果缺乏社會經驗的年輕人，就這樣上當了。