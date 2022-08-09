前立委郭正亮。（資料照片）

外交部長吳釗燮今（9）日將舉行國際記者會，譴責大陸軍演行為，前立委郭正亮竟先批評沒用、沒有意義！「危機時刻為何你不出來？」「無所作為或無能作為」已經太明顯了！

吳釗燮今（9）日將舉行國際記者會，重申面對大陸藉故製造軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。並呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略。

對此，前立委郭正亮昨（8）日在中天電視《正常發揮》政論節目指出，飛彈已經射完了，軍事階段結束，現在已經進入政治階段。

郭正亮認為，這基本上跟軍事無關，因為軍事危機就是軍事危機，講政治有什麼用？例如日本偷襲珍珠港，美國第一時間就是整軍回擊，在中途島打敗日本。講政治有什麼用？危機已經過了，造成的傷害還是存在！

郭正亮質疑，吳釗燮開記者會，能夠有效的阻止中共不再搞一次軍演嗎？沒有人在乎！因為這是軍事問題，所以開這種政治記者會沒有意義！軍事事件已經發生了，封鎖的危機已經發生，「無所作為或無能作為」已經太明顯了，用政治語言去譴責對方，「沒用！」「危機時刻為何你不出來？」

郭正亮舉例，96年李登輝的回應模式都是處理實質的可能危機狀況，這次有哪一個危機有去面對？

郭正亮強調，連苦苓都受不了，寫了10點，表示危機太大了，台灣太脆弱了，政府都沒有計畫！吳釗燮要開記者會沒有用，苦苓臉書說服力遠超過吳釗燮！